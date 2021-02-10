“التجاري بنك” يطلق قافلة مساعدات لفائدة تلاميذ مدرسة “عرقوب الريحان” بفرنانة ويحدث نوادي ترفيهية بها..

في اطار المسؤولية المجتمعية للتجاري بنك وسعيه الدائم للإحاطة بالمدارس والتلاميذ والنهوض بالمعرفة في الجهات النائية نظم البنك يوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 بالتعاون مع جمعية ملتقى الحكم “قافلة مساعدات لفائدة تلاميذ مدرسة عرقوب الريحان بفرنانة من ولاية جندوبة.

وتضمنت القافلة التي أشرف عليها ممثلون من البنك ومديرة جمعية ملتقى الحكم مساعدات تتمثل في ملابس شتوية وألعاب للتلاميذ بالإضافة الى معدات إعلامية وحواسيب لفائدة المدرسة.

وبينت ايمان بن صالحة المكلفة بالمسؤولية المجتمعية لـ”التجاري” ان هذه القافلة تندرج في اطار التزم البنك منذ اكثر من 10 سنوات بالمساهمة في النهوض بالتعليم والمعرفة وتحسين ظروف الدراسة مشيرة الى ان البنك سبق له وان قام بعدة تدخلات في اطار المسؤولية المجتمعية بعديد المدارس في مختلف ولايات الجمهورية.

وأضافت بن صالحة ان البنك اليوم يجدد هذا الالتزام من خلال احداث مبادرة لفائدة تلاميذ مدرسة “عرقوب ريحان” بفرنانة من ولاية جندوبة المعروفة بطقسها البارد لذلك ندخل لتوفير البسة شتوية ومعدات اعلامية ولعب ترفيهية وفكرية.

كما تدخل أيضا وفق ما أكدته المكلفة بالمسؤولية المجتمعية “للتجاري بنك” لإحداث نوادي بالمدرسة (نادي مسرح ونادي فنون) والهدف منهما خلق الإطار المناسب لتنمية الابداع لدى التلاميذ وبالتالي الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة والمساهمة في النهوض بالمعرفة.

ونوهت بن صالحة في السياق ذاته ان التجاري سيتعهد بهذه المدرسة من خلال إعادة تهيئها في قادم الأيام.

ومن جانبها أكدت رئيسة جمعية ” ملتقى الحكم” آمال برهومي قيقة على أن التشجيع على التعلم والمعرفة هو أحد أبرز اهتمامات الجمعية مضيفة أنها وجدت كل الدعم المالي من “التجاري بنك” لشراء ملابس والعاب ترفيهية وفكرية للتلاميذ واحداث نوادي للإحاطة بهم وتنمية مواهبهم وابعادهم عن التطرف والانحراف وفق تعبيرها.

وأثنت قيقة على المجهودات التي قام بها البنك من اجل إنجاح هذا النشاط لفائدة مدرسة عرقوب الريحان” بفرنانة ومؤكدة العزم على مواصلة هذه الشراكة لفائدة مدارس أخرى من اجل أبناء تونس ومن اجل تكريس مبدأ المساواة والحق في التعليم والترفيه لجميع التلاميذ في مختلف جهات البلاد.