المنستير: تسجيل 6 وفيات و54 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

تطور مجموع ضحايا فيروس “كورونا” المستجد إلى 324 حالة وفاة، منها 6 وفيات جديدة، و13 ألفا و559 إصابة من بينها 54 إصابة جديدة، حسب آخر حصيلة محيّنة صدرت مساء امس الثلاثاء

وبين المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة ل(وات) ان عدد الوفيات في الأسبوع، منذ جانفي المنصرم وإلى غاية فيفري الجاري، يتراوح بين 13 وفاة و32 وفاة، حيث سجلت 13 حالة وفاة خلال أسبوع 3 جانفي، وسجلت 31 حالة وفاة خلال أسبوع 10 جانفي، وسجلت 25 وفاة أثناء أسبوع 17 جانفي، و32 وفاة خلال أسبوع 24 جانفي، وهو أعلى رقم سجلته الجهة منذ أسبوع 30 أوت 2020. وتراجع العدد إلى 23 حالة وفاة خلال أسبوع 31 جانفي، وإلى 13 وفاة خلال أسبوع 7 فيفري الجاري.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 16 إصابة بالمنستير، و9 إصابات بقصر هلال، و7 إصابات بالوردانين، و4 إصابات بقصيبة المديوني، و4 إصابات بالمكنين، و3 إصابات بالساحلين، و3 إصابات بجمال، وإصابتين بالبقالطة، وإصابتين بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين ببنبلة، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.

وشهدت ولاية المنستير تطورا في العدد الجملي لحالات التعافي خلال الفترة بيم مارس 2020 -9 فيفري الجاري إلى 11 ألفا و212 حالة تعافي من بينها 44 حالة شفاء جديدة. وهي تعدّ إلى غاية 9 فيفري الجاري، 2023 حالة مازالت حاملة للفيروس، منها 57 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير الذي تبلغ نسبة اشغال أسرة “الكوفيد” به 62 في المائة، علاوة على وجود 6069 شخصا في الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية و94 شخصا آخر في الحجر الصحي الاجباري في الوقت الذي استكمل جملة 63 ألفا و379 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.

وتطور مجموع اختبارات فيروس “كورونا” المستجد إلى 51 ألفا و848 اختبارا منها 412 اختبارا جديدا مقابل 51 ألفا و436 اختبارا منها 224 اختبارا جديدا خلال الفترة من مارس 2020 الى 7 فيفري الجاري، وفق المدير الجهوي للصحة.