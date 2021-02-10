سيدي بوزيد-كوفيد19: تسجيل 33 اصابة جديدة مقابل 70 حالة شفاء

سجّلت الادراة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 70 حالة شفاء، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، محمد الزاهر الأحمدي، في تصريح لـ”وات”.

وباحتساب حصيلة الإصابات الجديدة يرتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” منذ بداية انتشار الجائحة إلى 4784 من بينها 166 حالة وفاة و 3962 حالة شفاء.

و تتوزع الاصابات المسجلة بولاية سيدي بوزيد حسب المعتمديات إلى سيدي بوزيد الغربية بـ1937 حالة، وسيدي بوزيد الشرقية بـ593 حالة، والسبالة بـ263 حالة، تليها الرقاب بـ497 حالة، فجلمة بـ266 حالة، ثمّ سيدي علي بن عون بـ146 حالة، و بئر الحفي الحفي بـ211 حالة، والمكناسي بـ219 حالة ، واولاد حفوز بـ202 حالة ، والسوق الجديد بـ155 حالة ، فالمزونة بـ180 حالة، ومنزل بوزيان بـ67 حالة، وأخيرا السعيدة بـ48 حالة.