المهدية – كورونا: تسجيل 34 إصابة جديدة وتعافي 28 مصابا

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ80 عينة، صدرت الأربعاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 20 بالمهدية، و8 بالشابة، و4 بالسواسي، إلى جانب إصابة واحدة بكل من ملولش والجم.

وتماثل، في المقابل، 28 مصابا بالفيروس التاجي للشفاء التام ما رفع إجمالي حالات التعافي، منذ بداية الجائحة، إلى 6518 حالة.

وزاد عدد الإصابات بالجهة، من تسجيل أول إصابة في شهر مارس 2020، ليبلغ 7485 من بينها 192 حالة وفاة و775 حالة نشيطة (حاملة للفيروس).