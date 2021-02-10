علامات تؤكد اصابتك بكورونا دون أن تتفطّن

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علامات تؤكد اصابتك بكورونا دون أن تتفطّن

2021/02/10 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

رجح خبراء امكانية ان يكون فيروس كورونا المستجد قد أصاب ملايين الأشخاص حول العالم قبل التفطن له وقبل الشروع في اجراءات الغلق.
وأشار باحث في الأمن الصحي في الولايات المتحدة، ان حالة العدوى بالفيروس شبيهة بعلامات البرد والأنفلونزا.

ويمكن اكتشاف 7 علامات تؤكد احتمال الإصابة بالفيروس.من بينها نزلة البرد حيث أفاد العلماء أنه من بين حالتين مصابين بالأنفلونزا الشتوية رصدت حالة اصابة بالفيروس.

كما افاد الخبراء أن الكثير من المتعافين من الفيروس عانوا من مشاكل متعلقة بتساقط الشعر الناجمة عن فقدان الوزن والإجهاد و فيروس كورونا.

كما يعاني المصابون بالفيروس التاجي من ضيق التنفس الناجم عن التهاب في الرئتين.

السعال الجاف المستمر هو ايضا من العلامات الدالة على الإصابة بفيروس كورونا الطي يعاني منه 43 بالمئة من المصابين بالفيروس.

وأكد الخبراء ان الشعور بالإرهاق يرافق المصابين بالفيروس على مدى 60 يوما وهو دليل على طريقة عمل الفيروس في الجسم.

ومن بين العلامات التي لاتزول معاناة بعض المصابين من مشاكل في القلب بعد الإصابة بالفيروس.

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