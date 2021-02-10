منظمة الصحة العالمية : تراجع في حصيلة الاصابات والوفيات المسجلة يوميا بتونس خلال الفترة بين 21 جانفي الى غاية 8 فيفري الجاري

أكدت احصائيات منظمة الصحة العالمية، أن تونس شهدت انخفاضا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المسجلة يوميا، من 3890 إصابة إلى 910 حالة يوميا خلال الفترة المتراوحة من 21 جانفي إلى غاية 8 فيفري الجاري.

وكشفت المنظمة في أحدث إحصاء لها، أن حصيلة الوفيات سجلت بدورها تراجعا من 77 وفاة يوميا إلى 52 حالة وفاة خلال نفس الفترة، وهو ما يشير إلى تسجيل بوادر لتحسن الوضع الوبائي.

وتأتي هذه الاحصائيات متطابقة مع تقييم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا التي أوصت بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية للحفاظ على التقدم المحرز من أجل السيطرة على الجائحة.

وفي وقت لم يحسم فيه أعضاء اللجنة حول أسباب انخفاض حصيلة الإصابات إلا أنهم أكدوا على أن تونس ماتزال تشهد المرحلة الرابعة من تفشي المرض بما يدعو إلى تمديد إجراءات التوقي وقد اعتبر عضو اللجنة حبيب غديرة، أن انخفاض مستوى الضغط وتراجع معدل الحالات الوافدة للعلاج بالمستشفيات يمثل بادرة أمل نحو انفراج الأزمة الصحية.

وفسر غديرة في تصريح سابق ل-(وات)، تراجع الحصيلة المسجلة يوميا للاصابات باكتساب مستوى من المناعة الطبيعية لدى المجتمع، مشيرا، الى أن الانتشار غير المسبوق للوباء خلال شهر جانفي دفع باتجاه توسيع قاعدة مكتسبي المناعة من المتعافين بعد اصابتهم بالمرض.