عاجل: 46 وفاة و1086 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاربعاء، أنه تم بتاريخ 9 فيفري الحالي، تسجيل 46 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7378 وفاة.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 1086 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 5341 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 180 ألفا و381 شخصا، بعد تعافي 3522 مصابا، وذلك من بين 219 ألفا و650 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1678 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 360 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 140 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.