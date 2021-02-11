إشبيلية يهزم برشلونة (2-0) في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

حقق فريق إشبيلية فوزا مهما على ضيفه برشلونة (2-0) في المباراة التي جرت بينهما سهرة امس الاربعاء على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بمدينة إشبيلية في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

و سجل الفرنسي جيوليس كوندي والكرواتي ايفان راكيتيتش الهدفين في الدقيقتين 25 و 85. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثالث من مارس المقبل على ملعب “كامب نو” بمدينة برشلونة.

وتقام اليوم الخميس مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية، والتي تجمع أتلتيك بيلباو وضيفه ليفانتي على ملعب “سان ماميس” بمدينة بيلباو.