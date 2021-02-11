مانشستر سيتي يلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

لحق فريق مانشستر سيتي بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه سوانسي سيتي أحد أندية الدرجة الأولى (3- 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء امس في إطار مباريات الدور ثمن النهائي.

وسجل كايل ووكر، رحيم سترلينج، والبرازيلي غابريال جيزوس في الدقائق (30، 47، 50) أهداف مانشستر سيتي، ومورجان وايتايكر في الدقيقة (77) هدف سوانسي سيتي.

والفوز هو الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات، ليؤكد استعداده الجيد لمبارياته المرتقبة المقبلة ضد توتنهام السبت المقبل وايفرتون الاربعاء المقبل، وارسنال في 21 فبراير في المراحل 24 و25 و26 من بطولة الدوري الذي يسعى إلى استعادة لقبه، حيث يتصدر بفارق خمس نقاط امام جاره مانشستر يونايتد، مع مباراة مؤجلة، قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد وبورنموث من الدرجة الثانية أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي، بفوز الأول على ضيفه وست هام يونايتد (1-صفر) بعد التمديد، والثاني على مضيفه برنلي (2-صفر) اول أمس /الثلاثاء/ في افتتاح مباريات ثمن النهائي.