نابل: تسجيل حالتي وفاة و92 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 453 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة بنابل في تحيينها الدوري للوضع الوبائي اليومي الوارد مساء امس الاربعاء على صفحتها الرسمية

وتعود حالتي الوفاة، وفق ذات التحيين، لامرأة في العقد السابع من عمرها أصيلة معتمدية بني خلاد ورجل أصيل معتمدية نابل يبلغ من العمر 83 سنة، كما ارتفع مجموع الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة ليبلغ 15175 حالة وذلك على اثر صدور نتائج التحاليل المخبرية الاخيرة والبالغ عددها 339 تحليلا مخبريا والتي اسفرت عن تسجيل 92 إصابة محلية جديدة، ويبلغ عدد المقيمين بالمؤسسات العمومية والخاصة بالجهة والذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية طبية 80 حالة

وتتوزع حالات الوفيات المسجلة منذ بداية الجائحة بولاية نابل والبالغ عددها 453 حالة وفاة على معتمديات نابل (51 حالة)، والحمامات (49 حالة)، وقربة (44 حالة)، ودار شعبان الفهري (40 حالة)، و معتمديتي قليبية ومنزل تميم (37 حالة)، وقرمبالية (36 حالة)، وسليمان (31 حالة)، والهوارية (26 حالة)، وبني خلاد (25 حالة)، ومنزل بوزلفة (22 حالة)، وبني خيار (20 حالة)، ومعتمديتي بوعرقوب وحمام الغزاز (10 حالات)، وتاكلسة (9 حالات)، والميدة (6 حالات).