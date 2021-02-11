مدنين: تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس “كورونا” و42 إصابة جديدة و47 حالة شفاء

سجّلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، حالتي وفاة بسبب فيروس “كورونا”، و42 إصابة جديدة، ليتطور عدد الوفيات الناجمة عن هذا الفيروس الى 292 حالة وفاة، واجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء الى 7663 إصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وتضم جزيرة جربة، أكثر من نصف الاصابات بعدد 24 إصابة، منها 16 اصابة بجربة حومة السوق، فيما تتوزع بقية الاصابات الى 7 اصابات ببن قردان، و6 بجرجيس، و5 بين معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية.

في االمقابل، تعافي 47 مصابا من فيروس “كورونا”، منهم 14 بجرجيس، و10 بحومة السوق، و5 بكل من بن قردان وميدون، و02 ببني خداش، وحالة شفاء واحدة بكل من اجيم ومدنين الشمالية، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء منذ ظهور الفيروس الى 6494 حالة.

وامام تراجع الاصابات الجديدة، فقد تراجع عدد المقيمين بمركز العزل الاجباري بجربة الى 56 مصابا، فيما لا يزال عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية من مصابي هذا الفيروس مرتفعا نسبيا بحوالي 85 مقيما بين مستشفيات عمومية ومصحات خاصة.