الكاف : تسجيل سبع اصابات بفيروس الكورونا المستجد وتراجع انتشار الوباء في الجهة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم الخميس في تحيين للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس الكورونا بالجهة عن تسجيل 07 حالات إصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 63 عينة تم رفعها بتاريخ 09 فيفري الجاري ليرتفع بذلك عدد الاصابات الجملية بفيروس الكورونا المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 4836 حالة شفي منها 4767 شخصا اي بنسبة تعاف تفوق 98 بالمائه.

وأظهر التحيين وفق ما ذكره رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني لمراسل (وات) بالجهة أن حالات الإصابة بالعدوى بالفيروس تشهد تراجعا متواصلا حيث انخفض عدد الخاضعين إلى الحجر الصحي حسب قوله الى 69 شخصا فقط مقابل اكثر معدل يفوق 300 شخصا قبل الاسبوع الماضي وذلك توازيا مع انخفاض عدد المقيمين بالمستشفيات إلى حدود20 شخصا يوميا مقابل معدل يفوق 40 شخصا في السابق.