سوسة :استعدادا لإنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا ضبط قائمة ب11 مركز تلقيح في الجهة

ضبطت ولاية سوسة في إطار الاستعدادات الخاصة لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 قائمة نهائية ب11 مركز تلقيح سيتم تركيزها على المستوى الجهوي والمحلي في الجهة.

وتم في هذا الاطار اختيار المركب المندمج للشباب والرياضة طريق القلعة الصغرى ليكون مركز تلقيح لمتساكني كامل الولاية خلال كامل الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة لمتساكني معتمديات سوسة جوهرة وسوسة المدينة وسوسة سيدي عبد الحميد.

كما تمّ اختيار المركز الوسيط باكودة ليكون مكان تلقيح متساكني معتمديتي اكودة وحمام سوسة خلال عطلة نهاية الأسبوع وكذلك مركز الصحة الأساسية بالرياض1 الذي سيكون مكان تلقيح متساكني معتمديتي سوسة الرياض والزاوية القصيبة الثريات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ووقع الاختيار على دار الشباب بمساكن لاحتضان عمليات التلقيح خلال عطلة نهاية الأسبوع لفائدة متساكني معتمدية مساكن وذلك الى جانب دار الشباب بسيدي الهاني التي خصصت لتلقيح أهالي المعتمدية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخصّص مركز الطب المدرسي بالقلعة الكبرى ودار الشباب بالقلعة الصغرى ودار الشباب بالنفيضة ودار الشباب بكندار وقاعة الافراح البلدية بسيدي بوعلي والمكتبة العمومية ببوفيشة لتلقيح متساكني هذه المعتمديات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقد تم اختيار هذه المراكز وفق جملة من المواصفات التي حددتها وزارة الصحة من بينها قربها من مخزن التلاقيح بالدائرة الصحية وتوفر مساحة كافية لاستقبال عدد كبير من المواطنين وفق ما أكده المعتمد الأول بولاية سوسة حسين بوشهوة الذي شدّد خلال جلسة عمل انعقدت بمقرّ الولاية على ضرورة التزام كافة المصالح الجهوية المتدخّلة ومكونات المجتمع المدني بمعاضدة مجهود هياكل وزارة الصحة وتكثيف عمليات التحسيس والعمل على انجاح البرنامج الوطني للتلقيح.