تطاوين : تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفايات بهذا الوباء خلال 24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية تتوزع الى اصابتين في تطاوين الشمالية واصابة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية والبئر الاحمر وغمراسن وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس 2020 الى 2364 اصابة مؤكدة.

ويخضع 4 مصابين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين للعلاج والمراقبة الطبية اضافة الى مصابين اثنين بالفيروس في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا الصادر اليوم الخميس اية وفاة بهذا الوباء واستقر العدد الجملي لضحاياه في الجهة منذ شهر مارس الماضي في 139 وفاة تتوزع الى 57 في تطاوين الشمالية و 31 حالة في غمراسن و28 في تطاوين الجنوبية وتسع في بني مهيرة وخمس في البئر الاحمر واربع في الصمار وثلاث حالات وحالتي وفاة في رمادة.