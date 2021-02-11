وزارة الصحة: 51 وفاة و828 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 10 فيفري الحالي

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 10 فيفري الحالي، تسجيل 51 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7429 وفاة.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 828 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 3914 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 180 ألفا و830 شخصا، بعد تعافي 449 مصابا، وذلك من بين 220 ألفا و478 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1654 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 354 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 146 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.