قبلي: تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بفيروس “كورونا” واستقرار في عدد الوفيات لليوم الثالث على التوالي

افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد” بانه تم تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من بينها حالتين وردتا مساء امس الخميس على الادارة الجهوية ضمن نتائج الدفعة الاولى من العينات التي استهل بها مخبر الكوفيد بالمستشفى الجهوي بقبلي عمله والتي شملت 33 عينة الى جانب حالة وردت نتيجتها من احد المخابر الخاصة

واوضح الحداد في تصريح ل(وات) بانه بتسجيل الحالات الثلاث الجديدة يرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الوباء الى حد الان الى 4817 حالة من بينها 4570 حالة تعافي و186 حالة وفاة فيما لا تزال 61 حالة مصنفة نشطة

واشار المصدر ذاته الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بالفيروس طيلة الايام الثلاثة الاخيرة، مؤكدا “التحسن النسبي” في الوضع الوبائي بالجهة، وهو ما يتطلب مزيدا من اليقضة لتجاوز جائحة كورونا، واعتبر ان من شان المخبر الجهوي للكوفيد ان يساهم الى حد كبير في تطويق الوباء وسرعة التعاطي مع الحالات المؤكدة في ظل سرعة الحصول على نتائج العينات التي من المؤمل ان تتراوح بين 90 و100 عينة يوميا