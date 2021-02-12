بين بنزرت وسوسة: القبض على 3 عناصر تكفيرية..وهذه التفاصيل..

تمكنت يوم 10 فيفري 2021 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت ومصلحة التوقي من الإرهاب بها من القاء القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل “الانتماء الى تنظيم إرهابي” ومحكوم عليهما بالسجن الأول 08 أشهر والثاني سنتين.

كما تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة من القاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل “الانتماء الى تنظيم إرهابي” ومحكوم عليه بالسجن لمدة 12 سنة.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.