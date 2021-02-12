فظيع: يطعن صهره بآلة حادة على مستوى الرقبة..وهذه التفاصيل..

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2021/02/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر ورود مكالمة هاتفيّة يوم 11 فيفري 2021 على منطقة الأمن الوطني بالمكنين ولاية المنستير مفادها تعرّض شخص (36 سنة قاطن بجهة طبلبة ولاية المنستير) إلى الإعتداء بالعنف بواسطة آلة حادّة حيث تمّ نقله من طرف وحدات الحماية المدنيّة إلى قسم الإستعجالي بطبلبة لتلقي الإسعافات.

تم إيلاء الموضوع الأهمية القصوى وقامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين بالتقل إلى المستشفى المذكور حيث تمّ سماع المتضرّر الذي أفاد أنه تعرّض للإعتداء بواسطة آلة حادّة على مستوى الرّقبة من قبل صهره وذلك إثر خلافات بينهما.

بتعميق التحرّيات تمكّنت الوحدات المذكورة من تحديد مكان تواجد المظنون فيه (22 سنة قاطن الجهة) وبعد نصب كمين محكم تمّ إلقاء القبض عليه.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه موضوعه “الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة”.

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