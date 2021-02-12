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في الشرقية: عون بشركة خاصة يختلس حوالي 33 ألف دينار ويفر..

2021/02/12 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

على إثر تقدّم امرأة إلى مركز الأمن الوطني بالشرقية 01 بمنطقة الأمن الوطني بالبحيرة يوم 11 فيفري 2021 بصفتها الممثلة القانونيّة لإحدى الشركات الخاصّة مُعلمة عن تعمّد أحد أعوان الإستخلاص إختلاس مبالغ ماليّة متفاوتة وقد قدّر المبلغ المختلس بحوالي 33 ألف دينار راغبة في التتبع العدلي في حق الشركة ضدّه.

تمّ إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة أمكن من خلالها تحديد مكان تواجد المظنون فيه (39 سنة قاطن بجهة فوسانة ولاية القصرين) وإلقاء القبض عليه وبالتحرّي معه إعترف بما نسب إليه.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 01، أذنت بالإحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه موضوعه “سرقة أجير لمؤجره”.

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