هام: نور الدين الطبوبي يطالب الوزراء محلّ النزاع بالتخلي

اعتبر نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 12 فيفري 2021 أنّه لا يمكن التقدّم إلاّ عبر الحوار وربط جسور الثقة والتعاون بين مختلف الفرقاء السياسيين وبين مختلف مؤسسات الدولة، داعيا الوزراء المرفوضين من طرف رئيس الجمهورية لأداء اليمين الدستورية للانسحاب والتنازل.

وقال الطبوبي في تصريح لإذاعة “موزاييك أف أم”: “لا للمغالبة…لرئيس الجمهورية مكانته وقدره ولرئيس الحكومة ايضا وانا اليوم قلت لا توجد مغالبة والتنازل من شيم الكبار ومن يتنازل للدولة يُعتبر كبيرا في عيون التونسيين ولا يعتبر ذلك ضعفا منه وبالتالي فالاشكالية اليوم تتمحور حول الأربعة وزراء …عليهم عدم احراج المشيشي ولا سعيّد والمبادرة بالتنازل”.

وشدّد على ضرورة احترام الدستور مضيفا “استقالة المشيشي أو سحب الثقة منه بأغلبية برلمانية حلاّن نصّ عليهما الدستور… لدينا دستور في البلاد ونحن دولة قانون ومؤسسات ولا نتجه للمجهول..هذا ما يجب ان يكون ولكل حادث حديث..حكومة تحصلت على الثقة من البرلمان ويجب ان تُحترم وموقف رئيس الجمهورية يُحترم ولكن لديه اليات اخرى لكيفية التجسيم”.

ولفت الطبوبي الى أهميّة الجلوس الى طاولة الحوارلايجاد حلول تخدم مصلحة الشعب والوطن ، داعيا الى المضيّ في تحقيق برنامج الأمان الاجتماعي الذي قال انه يفضي إلى إحداث صندوق لتعويض فاقدي مواطن الشغل، وإلى تفعيل مؤسسة الحوار الاجتماعي.