فتحي السلاوتي: امكانية الغاء نظام الافواج واردة بمؤسسات التعليم الابتدائي والاعدادي في حال تواصل تحسن الوضع الوبائي

قال وزير التربية، فتحي السلاوتي، اليوم الجمعة، إن امكانية الغاء نظام الافواج والعودة الى نظام التدريس بصفة مسترسلة واردة بمؤسسات التعليم الابتدائي والاعدادي في حال تواصل تحسن الوضع الوبائي.

وأضاف السلاوتي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، إن الوزارة تدرس مع الشريك الاجتماعي مقترح إلغاء نظام الأفواج في غضون 3 أسابيع من الآن وعلى ضوء تحسن الوضع الصحي، على ان يتخذ هذا القرار استنادا إلى التقييم العلمي لللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا لكافة المؤشرات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا ومدى استقرارها”.

وبيّن ان طرح مقترح الغاء نظام الأفواج بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية يأتي بالنظر إلى ضعف نسبة الاصابة بمرض كوفيد 19 في صفوف الاطفال دون 15 سنة والتي لا تتجاوز 3 بالمائة، مؤكدا ان الوزارة تحرص على ايجاد حلول لتحسين نسق التعلمات والتحصيل العلمي للتلاميذ.

وكانت وزارة التربية قامت بتقييم لنظام الأفواج المعتمد، منذ بداية السنة الدراسية الحالية، للتدريس في ظل جائحة كورونا، أظهرت نتائجه ارتفاع نسبة الغيابات قي صفوف التلاميذ عن حصص الدروس في الفترة الأخيرة، وكشف عن وجود تفاوت في درجة التقدم في الدروس، حسب تصريح سابق لوزير التربية.

وذكر السلاوتي خلال جلسة الاستماع أن الوزارة قامت بتوزيع اعتمادات بقيمة 20,808 مليون دينار على المندوبيات الجهوية للتربية لاقتناء وسائل وقاية وتعقيم وتنظيف منها 6,2 مليون دينار لفائدة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية.

وأقر بعدم احترام البروتوكول الصحي بالشكل المطلوب في المؤسسات التربوية بسبب تعقيدات ادارية في اقتناء مواد التنظيف والتعقيم، معتبرا أن الوزارة تمكنت، رغم هذه الصعوبات وبفضل مساهمة الشركاء الماليين، من تلافي عديد النقائص من أجل التوصل الى “وضع مرضي” في علاقة بتطبيق البروتوكول الصحي.

ولاحظ أن العودة المدرسية 2020-2021 كانت استثنائية في ظل الوضع الوبائي وتوتر المناخ الاجتماعي، الا انها “كانت ناجحة رغم ما سجلته من هنات وصعوبات”، وفق قوله.