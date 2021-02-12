هاتف Samsung Galaxy S21 الجديد متوفّر الان لدى Ooredoo

اعلنت Ooredoo عن انطلاق ترويج الهاتف الذكي الجديد Samsung Galaxy S21 في كلّ نقاط بيعها الموزّعة على كامل تراب الجمهورية و في مغازتها الالكترونية و ذلك بداية من يوم الجمعة 12 فيفري 2021.

قبل عيد الحبّ بيومين، تعزّز Ooredoo مجموعة الهواتف الذكية التي تروّجها بإضافة Samsung Galaxy S21 الجديد: المنتج الناجع المتميز بتصميم أنيق. بعد أقلّ من شهر من تاريخ إطلاقه في العالم، يصل المولود الجديد لمجموعة S إلى نقاط بيع Ooredoo بداية من 499 دينار.

يتميز الهاتف بتصميم مبدع و كاميرا عالية الجودة و معالج معلومات فريد يستخدم لأوّل مرّة في مجموعة Galaxy، مميزات تجعل من هاتف S21 عنوان جيل جديد من الهواتف الذكية S.

سيحتلّ الهاتف الجديد Galaxy S21 مكانة هامة لدى مشتركي Ooredoo و زوار فضاءاتها التجارية عموما خاصة منهم المهتمين بتجربة فريدة تمكّن من الاستفادة من تطورات عالية الجودة بسعر مناسب.

تضع Ooredoo على ذمة حرفائها المهتمين هاتف Galaxy S21 الجديد بكلّ نقاط البيع وفي المتاجر الالكترونية على الرابطhttp://ore.do/samsungs21series كما تقترح عدّة صيغ للدفع.

بين الدفع بالبطاقة البنكية أو بخدمة Mobicash أو ببطاقة E-dinar من البريد التونسي، تواصل Ooredoo التوجه نحو رقمنة مبيعاتها لتمنح الرفاهية بسعر مقبول. بمجرد إتمام عملية الشراء على الخطّ، يمكن للحريف الحصول على هاتفه الجديد Galaxy S21 من فضاء Ooredooالأقرب له أو الانتفاع بخدمة التوصيل المجاني على كامل تراب الجمهورية.