تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة في ولاية تونس

سجّلت ولاية تونس خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية 68 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الجملي للإصابات منذ فتح الحدود 27 جوان الماضي إلى 16753 إصابة وذلك وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة طارق ناصر.

وأكد بن ناصر الجمعة في تصريح لــ(وات) أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت تراجعا من 170 كمعدل يومي للإصابات خلال الأسبوع المنقضي إلى 60 إصابة يومية تقريبا خلال الخمس ايام الاخيرة اي بنسبة تراجع تقارب 70 بالمائة وفق تقديره.

وأفاد المدير الجهوي للصحة بان ولاية تونس سجّلت ايضا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الجملي لعدد الوفايات منذ فتح الحدود إلى 870 حالة وفاة مقابل شفاء 14389 شخصا .

وأضاف بن ناصر أن 318 حالة مؤكدة مقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة منها 207 حالة مقيمة في المستشفيات العمومية و111 في المصحات الخاصة .

وأكد أن الادارة الجهوية للصحة ستنظم يوم الاحد القادم عملية تلقيح بيضاء لتدريب الفرق العاملة في المجال الصحي على القيام بعمليات التقليح بطريقة ناجعة والتي ستشمل في مرحلة الاولى اواخر شهر فيفري الجاري اعوان الصحة ليتم تثر ذلك تلقيح كبار السن واامصابين بالامراض المزمنة وفق تعبيره .

وشدد على أهمية وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلق بارتداد الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى تجنب الازدحام ومختلف التجمعات التي من شانها ان تتسبب في تدهور الوضع الوبائي في البلاد .