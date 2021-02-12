رسميا: مواصلة العمل يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان في الوظيفة العمومية إلى غاية 7 مارس القادم..

أفادت وزارة الوظيفة العمومية، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تقرر التمديد في نظام العمل يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان، وذلك إلى غاية 7 مارس2021.

وذكرت بأن هذا القرار صدر بموجب الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021 المؤرخ في 15 جانفي 2021، ويتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام خلال هذه الفترة بالحد من التنقلات وتأمين العمل وفق ما تتخذه المصالح الإدارية من إجراءات في الغرض.

وكان وزير الصحة، فوزي مهدي، أفاد أمس الخميس، بأن الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قررت إثر اجتماعها، تمديد الاجراءات الوقائية إلى غاية يوم 7 مارس المقبل، مؤكدا تسجيل بوادر إيجابية على صعيد الوضع الوبائي، شملت أساسا، انخفاض معدل الإصابات بكورونا، وتقلص عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات.