32 وفاة و977 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 11 فيفري الحالي، تسجيل 32 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7461 وفاة.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 977 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 4635 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 181 ألفا و198 شخصا، بعد تعافي 368 مصابا، وذلك من بين 221 ألفا و455 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1581 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين العمومي والخاص، مشيرة إلى أن 351 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 139 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العمومي والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.