رسميا: مواصلة العمل يوما بيوم وبالتداول بين الأعوان في الوظيفة العمومية إلى غاية 7 مارس القادم..

الحكومة التركيّة ترفض مغادرة قواتها للأراضي الليبيّة

والدة سامي الفهري توجّه رسالة الى رئيس الجمهوريّة.. وهذا فحواها

هاتف Samsung Galaxy S21 الجديد متوفّر الان لدى Ooredoo

توننداكس يغلق الجمعة متراجعا بنسبة 27ر0 بالمائة

2021/02/12 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

تراجع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس ، توننداكس، الجمعة عند الاغلاق بنسبة 27ر0 بالمائة مدركا 6630 نقطة وسط تداولات في حدود 9ر32 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وتصدر سهم مجموعة تواصل القابضة ، قائمة الارتفاعات، بنسبة 4ر4 بالمائة ليصل سعره الى 950ر0 دينار في حين ارتفع سهم آير ليكيد تونس بنسبة 14ر3 بالمائة ليصل الى 300ر97 دينار وقد اظهرت الشركة اداء بنسبة 25 بالمائة.

وتراجع سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات ، في المقابل ، بنسبة 9ر5 بالمائة الى 430ر1 دينار في حين تراجع سهم الخطوط التونسية ، مدفوعا بعمليات جني الارباح ، بنسبة 4ر5 بالمائة ليقفل عند سعر 700ر0 دينار.

واستحوذت الشبكة التونسية للسيارات والخدمات على زهاء 90 بالمائة من مبادلات الحصة محققة زهاء 6ر29 مليون دينار في حين اغلق سهمها دون تغيير عند سعر 4 دينار.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn