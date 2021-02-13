هكذا سيكون الطقس اليوم

اضطرابات جوية متوقعة خلال هذا اليوم، خلايا رعدية متوقع تكونها بالشمال ومحليا الوسط وتكون مصحوبة بأمطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد باماكن محدودة، بالجنوب سحب عابرة لا غير.

انخفاض ملحوظ في الحرارة بالشمال والمرتفعات حيث تتراجع القصوى إلى مستوى 17/12 بالشمال والمرتفعات وتكون بين 18 و23 ببقية الجهات.

شدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 80 أثناء ظهور السحب الرعدية في شكل هبات.

النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال وبخليج الحمامات ومضطرب الى شديد ببقية المجالات البحرية.