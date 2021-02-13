المواطن الذي تعرّض للعنف من قبل الأمن الرئاسي يروي كافة التفاصيل (فيديو)

قيس سعيّد في حي التضامن

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2021/02/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

جدّت مناوشة أمس الجمعة داخل مسجد بحي التضامن أين أدى رئيس الجمهورية صلاة الجمعة بين أحد المصلين والرئيس بسبب إعتراض الأوّل على إلقاء قيس سعيّد لخطاب سياسي وصفه بـ”التحريضي” داخل المسجد وأمام منبر الإمام .

ووفق رواية هذا المواطن المدعو محمد صالح الرمضاني، فإنّ الرئيس كان يتحدث عن الفاسدين الذي سيحاربهم وعند مطالبته بذكر أسمائهم اقترب منه وأشار بإصبعه له مقتربا من وجهه قائلا “سأحارب المنافقين” ليردّ عليه “انت لست مخوّل بنعت الناس بالمنافقين ..وإن كنت كذلك فأنت أكبر المنافقين” ليأمر سعيّد الأمن الرئاسي المرافق له بمسكه قائلا “شدوه”.

وأوضح المواطن أنّ الأمن اعتدى عليه بالضرب المبرح ومارسوا عليه أقسى أنواع العنف داخل المسجد وسط محاولات المصلين لإثنائهم عن ذلك.

 

 

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