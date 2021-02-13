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بنزرت : إلقاء القبض على شخصين مفتش عنهما بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وشخص ثالث بتهمة تمجيد الإرهاب

2021/02/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكّنت اليوم مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت من القاء القبض على شخصين أصيلي بنزرت الكبرى محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس وصادر في شأنهما حكم بالسجن لمدة سنة بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي ، وفق ما افاد به مراسل (وات) مصدر امني مسؤول.

وأضاف انه تم مباشرة عقب القاء القبض على المتهمين اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لتسليمهما إلى مصدر التفتيش.
وفي ذات السياق أشار المصدر نفسه الى ان ذات المصالح التابعة لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني تمكّنت اثر عمل استعلاماتي دقيق من القاء القبض على شخص ثالث أصيل احدى مناطق الجهة وذلك بتهمة تمجيد الإرهاب غبر شبكات التواصل الاجتماعي ، مبينا انه تم عقب استيفاء الإجراءات القانونية توجيهه إلى القطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب لمواصلة البحث والتحري معه.

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