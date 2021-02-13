الرابطة 2 – الجولة 3 – نتائج مقابلات السبت

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت:

السبت 13 فيفري

المجموعة الاولى

في حومة السوق

جمعية جربة – مستقبل السبيخة 1-2

في حمام الانف

نادي حمام الانف – جندوبة الرياضية 0-0

في مدنين

اولمبيك مدنين – النادي القربي 1-0

الترتيب

1- اولمبيك مدنين 9 3

2- النادي القربي 4 3

– نادي حمام الانف 4 3

– مستقبل السبيخة 4 3

5- جندوبة الرياضية 3 3

6- جمعية جربة 0 3

المجموعة الثانية

في قفصة

قوافل قفصة – كوكب منزل نور 3-0

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل – الملعب القابسي 3-0

الاحد 14 فيفري

في مساكن – س 14

هلال مساكن – الملعب الصفاقسي بلال الرزقي

الترتيب

1- مستقبل وادي الليل 6 3

– قوافل قفصة 6 3

3- الملعب القابسي 4 3

4- هلال مساكن 3 2

– الملعب الصفاقسي 3 2

6- كوكب منزل نور 1 3

المجموعة الثالثة

في قابس – س 14

مستقبل قابس – امل جربة محمود قسيعة

في القلعة الصغرى – س 14

القلعة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني

في منزل بوزلفة – س 14

نادي منزل بوزلفة – سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي

الترتيب

1- القلعة الرياضية 4 2

2- امل جربة 3 2

– مستقبل قابس 3 2

– سبورتينغ بن عروس 3 2

5- نادي منزل بوزلفة 2 2

6-سكك الحديد الصفاقسي 1 2

المجموعة الرابعة

في سيدي بوزيد – س 14

اولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي جلال السحباني

في حمام سوسة – س 14

امل حمام سوسة – الترجي الجرجيسي محمد الفني

في المحمدية – س 14

مستقبل المحمدية – مستقبل القصرين محمد علي قروية

الترتيب

1- النجم الرادسي 4 2

– امل حمام سوسة 4 2

3- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2

– الترجي الجرجيسي 3 2

5- مستقبل المحمدية 1 2

– مستقبل القصرين 1 2