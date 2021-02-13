الرابطة 2 – الجولة 3 – نتائج مقابلات السبت

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت اليوم السبت:
السبت 13 فيفري
المجموعة الاولى
في حومة السوق
جمعية جربة – مستقبل السبيخة 1-2
في حمام الانف
نادي حمام الانف – جندوبة الرياضية 0-0
في مدنين
اولمبيك مدنين – النادي القربي 1-0
الترتيب
1- اولمبيك مدنين 9 3
2- النادي القربي 4 3
– نادي حمام الانف 4 3
– مستقبل السبيخة 4 3
5- جندوبة الرياضية 3 3
6- جمعية جربة 0 3
المجموعة الثانية
في قفصة
قوافل قفصة – كوكب منزل نور 3-0
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل – الملعب القابسي 3-0
الاحد 14 فيفري
في مساكن – س 14
هلال مساكن – الملعب الصفاقسي بلال الرزقي
الترتيب
1- مستقبل وادي الليل 6 3
– قوافل قفصة 6 3
3- الملعب القابسي 4 3
4- هلال مساكن 3 2
– الملعب الصفاقسي 3 2
6- كوكب منزل نور 1 3
المجموعة الثالثة
في قابس – س 14
مستقبل قابس – امل جربة محمود قسيعة
في القلعة الصغرى – س 14
القلعة الرياضية – سكك الحديد الصفاقسي وليد البناني
في منزل بوزلفة – س 14
نادي منزل بوزلفة – سبورتينغ بن عروس درصاف قنواطي
الترتيب
1- القلعة الرياضية 4 2
2- امل جربة 3 2
– مستقبل قابس 3 2
– سبورتينغ بن عروس 3 2
5- نادي منزل بوزلفة 2 2
6-سكك الحديد الصفاقسي 1 2
المجموعة الرابعة
في سيدي بوزيد – س 14
اولمبيك سيدي بوزيد – النجم الرادسي جلال السحباني
في حمام سوسة – س 14
امل حمام سوسة – الترجي الجرجيسي محمد الفني
في المحمدية – س 14
مستقبل المحمدية – مستقبل القصرين محمد علي قروية
الترتيب
1- النجم الرادسي 4 2
– امل حمام سوسة 4 2
3- اولمبيك سيدي بوزيد 3 2
– الترجي الجرجيسي 3 2
5- مستقبل المحمدية 1 2
– مستقبل القصرين 1 2