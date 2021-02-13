نابل: تسجيل 3 وفيات و49 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

أفادت الإدارة الجهوية للصحة بنابل في تقريرها اليومي للوضع الوبائي في علاقة بفيروس كورونا، الصادر مساء اليوم السبت، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 460 حالة منذ بداية الجائحة.

كما سجلت الجهة، وفق التقرير ذاته، 49 حالة إصابة جديدة بالفيروس على إثر القيام بـ204 تحليلا مخبريا ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 15325 حالة من بينها 802 حالة نشيطة.

وتشير الادارة الجهوية للصحة إلى تقلص عدد المقيمين بالمؤسسات العمومية والخاصة من المصابين بالفيروس إلى 58 حالة إيواء.

وتتوزع حالات الوفاة الاخيرة المسجلة على معتمديات قربة (رجل يبلغ من العمر 61 سنة) وبني خيار (امرأة تبلغ من العمر 78 سنة) ومنزل تميم (امرأة تبلغ من العمر 85 سنة)