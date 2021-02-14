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طقس بارد والحرارة في انخفاض ملحوظ..

2021/02/14 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يكون الطقس ، الاحد، 14 فيفري 2021، باردا واحيانا كثيف السحب مع امطار متفرقة بالشمال والسواحل الشرقية مع امكانية تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية
تهب الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد مع رياح رملية محلية بالجنوب
البحر شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض ملحوظ حيث تتراوح القصوى بين 8 و13 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 13 و17 درجة ببقية الجهات وتصل الى 20 درجة بالجنوب الغربي

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