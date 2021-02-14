أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الاحد 14 فيفري

“أزمة التحوير الوزاري وتوابعها … الهروب الى الوراء” و”تحكيم الشارع والديمقراطية الكسيحة” و”المحكمة الدستورية أولوية قصوى” و”أزمة الكامور تطفو مرة أخرى … هل تدفع الحكومة الثمن أم تحسم الدولة الامر؟” و”من تأثيرات جائحة كورونا … التحصيل العلمي وأهميته بالنسبة للتوجيه المدرسي”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد.

“المحكمة الدستورية أولوية قصوى”

جريدة (الصحافة)

“المعادلة أصبحت صعبة اذن في ظل تمسك قيس سعيد بموقفه وفي غياب المحكمة الدستورية التي يمثل غيابها أكبر شغور في المشهد السياسي والقانوني تتحمل مسؤوليته أحزاب البرلمان خلال الفترات النيابية الماضية والحالية. وقد كان بالامكان تركيزها طيلة السنوات الماضية لتحسم في مثل هذه النزاعات التي فوتت على التونسيين فرصة تعزيز ديمقراطيتهم وبناء دولة القانون والمؤسسات لكن المحاصصات الحزبية في البرلمان والمصالح الضيقة وتلكؤ الكتل البرلمانية حال دون حرصها على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحال دون استكمال تركيز هذا الهيكل القانوني في البلاد”.

صحيفة (المغرب)

“بعد انسداد أفق حل أزمة اليمين الدستورية من طرف الهياكل القضائية الموجودة طفا من جديد ملف تركيز المحكمة الدستورية المعطل لسنوات حيث ستنعقد يوم غد الاثنين خلية الازمة البرلمانية للنظر في احالة مشروع ومقترح القانون المتعلقين بتنقيح القانون الاساسي للمحكمة الدستورية على الجلسة العامة خلال فترة العمل بالاجراءات الاستثنائية من عدمه، باعتبار أن أولوية نظر الجلسة العامة تتمثل في المشاريع ذات الصبغة المالية وتلك التي لها علاقة بالحالة الوبائية وغيرها من مشاريع القوانين البعيدة عن كل ما هو سياسي”.

“أزمة التحوير الوزاري وتوابعها … الهروب الى الوراء”

صحيفة (الصباح)

“اليوم وعندما حشر الجميع في زاوية حادة فلا المحاكم المختصة قادرة على حسم المعركة لانه لا اختصاص دون نص ولا الصلح حل بدل الخصومة … تفتق ذهن القادة والقوى البرلمانية المؤتمنة على الديمقراطية بالشرعية الانتخابية، على فكرة الاستنجاد بالشارع لتصفية حسابات معلقة كل ذلك بعيدا عن قواعد اللعبة الديمقراطية وبكل ما تقتضيه من فرز ووضع كل طرف في حجمه الحقيقي”.

جريدة (الشروق)

“في المحصلة تفتح الدعوات الى النزول الى الشارع بخصوص مأزق التحوير الوزاري على سيناريوهات خطيرة ذلك أن لكل طرف سياسي ظهيرا شعبيا لا شئ يمنعه من الجنوح الى العنف وبالتالي فان الحاجة الى أصوات العقل والحكمة قبل أن يسقط السقف على الجميع وتكون بلادنا ضحية دعوات غير مسؤولة”.

صحيفة (المغرب)

“ان الحل يكمن في تغيير التعامل السياسي بين مختلف الاجهزة وتطبيق القانون لاعلاء كلمة الدولة ضمن منظومة قيم الديمقراطية والجمهورية والتفاعل الجاد عند التحاور واعادة التفكير في كيفية اللجوء الى الاليات التي يتضمنها الدستور ولو عبر الاستفتاء بعد مراجعة القانون الانتخابي بما يكفل عدم انخرام التوازن الذي تقتضيه اجراءات تجاوز الازمة”.

“أزمة الكامور تطفو مرة أخرى … هل تدفع الحكومة الثمن أم تحسم الدولة الامر؟”

جريدة (الصحافة)

“عادت الاحداث فجأة الى التصعيد في منطقة الكامور من ولاية تطاوين حيث توجهت، مساء الخميس، مجاميع من شباب المنطقة بقيادة تنسيقية الكامور الى عمق الصحراء حيث المضخة التي توزع النفط وحاولوا اغلاق الفانة وايقاف الضخ كما فعلوا في مرات سابقة لكن قوة من الجيش كانت ترابط هناك، تصدت لهم وأرجعتهم على أعقابهم واحتجرت سيارات رباعية الدفع كانوا يمتطونها”.

“من تأثيرات جائحة كورونا … التحصيل العلمي وأهميته بالنسبة للتوجيه المدرسي”

صحيفة (المغرب)

“يهم التوجيه المدرسي الاف التلاميذ في مرحلتي الاعدادي والثانوي باعتباره الوسيلة التي سيقوم من خلالها المتعلم ببناء مشروعه الشخصي. الا أن جائحة كورونا وما كان لها من تأثير التحصيل العلمي بسبب تعليق الدروس بين الحين والاخر، ستلقي بظلالها على مكتسبات التلميذ بصفة عامة مما سيؤثر على عملية اختيار المسار الدراسي الانسب له”.