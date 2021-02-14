بن عروس: تسجيل حالة وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولاية بن عروس ، إلى 9295 إصابة مؤكدة وذلك بعد تسجيل 28 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنقضية .

وكشف رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي وانتشاره محمد بن خليفة في تصريح لمراسل وات بالجهة اليوم الأحد ، ان اللجنة تلقت إشعارات بحالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالجهة إلى 355 وفاة.

بالمقابل تماثلت للشفاء من الفيروس 65 حالة جديدة ، بعد ان كشفت الفحوصات المخبرية خلو أجسامهم من الفيروس .

وتبعا لهذه الإحصائيات ، يبلغ عدد الحالات النشيطة التي مازالت حاملة الفيروس بالجهة 207 حالة ، يقيم منهم بالمستشفى الجهوي الياسمينات 28 مصابا يتوزعون على كل من قسم الإنعاش والطب الباطني والاستعجالي.