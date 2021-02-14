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كأس الاتحاد الافريقي /ذهاب الدور ال16 “مكرر”/: النتائج

2021/02/14 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مباريات ذهاب الدور 16 “مكرر” لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم و التي جرت يومي السبت و الأحد.

السبت :
النادي الصفاقسي – نادي كيغالي (رواندا) 4 – 1

الأحد :
غور ماهيا (كينيا) – نابسا ستارز (زامبيا) 0 – 1
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) – أورلوندو بيراتس (جنوب افريقيا) 0 – 3
نكانا (زامبيا) – اتحاد الدار البيضاء (المغرب) 2 – 0
بلاتينيوم ستارز (زيمبابوي) – نادي جاراف (السينغال) 0 – 1
يونغ بوفالوز (ايسواتيني) – النجم الساحلي 1 – 2
بوانغيدي (الغابون) – ساليتاس (بوركينافاسو) 1 – 0
صونيديب (النيجر) – كوتون سبور (الكاميرون) 0 – 1
إينييمبا (نيجيريا) – ريفرس يونايتد (نيجيريا) 1 – 0
أشانتي كوتوكو (غانا) – وفاق سطيف (الجزائر) 1 – 2
الرجاء البيضاوي (المغرب) – الاتحاد المنستيري 1 – 0
الملعب المالي (مالي) – شبيبة القبائل (الجزائر) 2 – 1
نادي ابيدجان (كوت ديفوار) – بيراميدز (مصر) 0 – 2
أهلي بنغازي (ليبيا) – موتيما بيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 1 – 1
بريميرو دي أغوستو (انغولا) – نامونغو (تنزانيا) مؤجل.

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