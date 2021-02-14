المواطن الذي تعرّض للعنف من قبل الأمن الرئاسي يروي كافة التفاصيل (فيديو)

عاجل: هشام المشيشي يراسل الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين

هكذا سيكون الطقس اليوم

32 وفاة و977 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس..

صفاقس: تسجيل 03 وفيات بفيروس “كورونا” و56 إصابة جديدة و71 حالة شفاء

2021/02/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة المنقضية 03 وفيات و56 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 245 تحليلا بالاضافة الى تسجيل 71 حالة شفاء، وهو ما يؤكد حالة الانخفاض النسبي الذي عرفته مؤشرات انتشار الوباء في الجهة مؤخرا بعد فترة الذروة لشهر جانفي.

وتشير البيانات الواردة في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بتاريخ اليوم الأحد إلى أن هذا المنحى التنازلي النسبي انعكس على مؤشرات الإيواء الطبي ومنها نزول عدد الحالات التي يقيم أصحابها بأقسام العناية المركزة إلى 16 حالة وعدد المقيمين بأقسام “كوفيد أكسيجين” إلى 90 مصابا وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة إلى 38 مصابا.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى حد الآن 587 حالة وعدد الحالات الإيجابية إلى 21246 حالة وعدد المتعافين من الوباء إلى 19608 حالة، علما وأن العدد الجملي للتحاليل المنجزة بلغ 77819 تحليلا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn