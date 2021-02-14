صفاقس: تسجيل 03 وفيات بفيروس “كورونا” و56 إصابة جديدة و71 حالة شفاء

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة المنقضية 03 وفيات و56 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 245 تحليلا بالاضافة الى تسجيل 71 حالة شفاء، وهو ما يؤكد حالة الانخفاض النسبي الذي عرفته مؤشرات انتشار الوباء في الجهة مؤخرا بعد فترة الذروة لشهر جانفي.

وتشير البيانات الواردة في البلاغ الدوري للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بتاريخ اليوم الأحد إلى أن هذا المنحى التنازلي النسبي انعكس على مؤشرات الإيواء الطبي ومنها نزول عدد الحالات التي يقيم أصحابها بأقسام العناية المركزة إلى 16 حالة وعدد المقيمين بأقسام “كوفيد أكسيجين” إلى 90 مصابا وعدد المقيمين بالمصحات الخاصة إلى 38 مصابا.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى حد الآن 587 حالة وعدد الحالات الإيجابية إلى 21246 حالة وعدد المتعافين من الوباء إلى 19608 حالة، علما وأن العدد الجملي للتحاليل المنجزة بلغ 77819 تحليلا.