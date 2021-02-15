فظيع: طفلة الأربع سنوات تتعرض لاعتداء جنسي على يد جارها..ووالدتها تكشف التفاصيل..

تعرّضت الاسبوع الماضي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بجعة السبيخة من ولاية القيروان إلى اعتداء جنسي على يد جار العائلة، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما.

وتمّ سماع المتّهم ، في حالة تقديم، قبل أن يتمّ لاحقا إيقافه للمثول أمام قاضي التحقيق المكلّف بالقضية.

كما تمّ عرض الطفلة على الطبّ الشرعي، وهي محلّ متابعة من قبل أخصائي نفسي بسبب النوبات الهستيرية المتواصلة التي تنتابها منذ تعرّضها لهذا الإعتداء الجنسي.

وعن تفاصيل الواقعة تحدثت والدة المتضررة لاذاعة موزاييك قائلة انها تركت ابنتها في ذلك اليوم عند جارتها، قبل أن تغادر بإتجاه مقر عملها، وفي غفلة منها عمد المتّهم إلى اصطحاب الصغيرة إلى منطقة زراعية غير بعيدة عن الحي الذي تقيم فيه، حيث قام بالإعتداء عليها جنسيا قبل أن يقوم بإعادتها إلى الجارة وهي نائمة.

ولم تساور الجارة أية شكوك حول تعرّض الطفلة إلى اعتداء، خصوصا وأنّ الشاب يقيم في الحي نفسه كما أنّ الطفلة تعوّدت الذهاب إلى منزل المتّهم بحكم العلاقة الوطيدة التي تجمع الجيران ببعضهم البعض، وفق تصريح الأمّ، حتى أنّها كانت تستعين في مناسبات عديدة بالمتّهم لقضاء بعض الشؤون.

وعند تحوّل خالة الطفلة إلى منزلة الجارة لاصطحابها إلى منزل والديها فوجئت بالحالة التي بدت عليها، اذ كانت ثيابها متسخة بالأتربة كما يظهر على وجهها بعض أثار الإعتداء.

وأمام حالة الإضطراب التي كانت عليها، بادرت الخالة بسؤال ابنة شقيقتها عن سبب ما هي عليه، انخرطت الطفلة في حالة هستيرية وبدأت تصرخ، قبل أن تقوم لاحقا بإخبارها تفاصيل بما تعرّضت له من اعتداء جنسي، وفق ما جاء في تصريح الأمّ لموزاييك، مؤكدة أنّ المتّهم هددّ ابنتها وقام بإخافتها من مغبّة اخبار عائلتها بالإعتداء الذي تعرّضت إليه.