المنستير: حالتا وفاة و56 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 119 حالة تعافي

ارتفع إجمالي الوفيات بسبب فيروس “كورونا” بولاية المنستير إلى 338 وفاة، على إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين أمس الأحد، ومجموع الإصابات إلى 13 ألفا و795 إصابة، بعد رصد 56 إصابة جديدة، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الاثنين، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وشملت الإصابات الجديدة، 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بالجهة، وتوزعت إلى 8 إصابات بالمنستير، و8 إصابات بقصر هلال، و6 إصابات بالمكنين، و6 إصابات بقصيبة المديوني، و6 إصابات بطبلبة، و5 إصابات بالوردانين، و5 إصابات بزرمدين، 3 إصابات بالبقالطة، 3 إصابات ببنبلة، وإصابتين بجمال، وإصابتين بالساحلين، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.

في المقابل، ارتفع العدد الجملي لحالات التعافي من فيروس “كورونا” إلى 11 ألفا و905 حالات بعد تماثل 119 مصابا للشفاء التام.

وتعدّ ولاية المنستير إلى غاية يوم أمس الأحد، 1552 حالة حاملة للفيروس، منها 54 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، فيما يواصل 4656 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، و79 شخصا في الحجر الصحي الاجباري.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل المخبرية للتقصي حول فيروس “كورونا” بالجهة في الفترة الممتدة من مارس 2020 وإلى غاية 14 فيفري الجاري، مجموع 52 ألفا و915 اختبارا، منها 243 اختبارا جديدا.