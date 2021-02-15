قبلي: تسجيل 03 حالات وفاة و46 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الايام الثلاثة الاخيرة

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2021/02/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

افاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد(وات) بانه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” نهاية الاسبوع المنقضي، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الاصابات منذ ظهور الوباء الى 189 حالة

واشار الحداد في تصريح ل(وات) الى تسجيل 46 اصابة جديدة بالفيروس خلال النتائج الواردة على الادارة الجهوية للصحة منذ يوم الجمعة الماضي الى غاية يوم امس الاحد ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات الايجابية المسجلة منذ اكتشاف اول اصابة الى 4863 حالة من ضمنها 4502 حالة تعافي و188 حالة وفاة، ولا تزال 62 حالة مصنفة نشطة

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