تطاوين: تنفيذ وقفة احتجاجية ومسيرة الى مقر الولاية للمطالبة بتطبيق اتفاق الكامور 2

نفذ عدد من شباب الكامور، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بساحة الشعب وسط مدينة تطاوين، بدعوة من تنسيقية اعتصام الكامور، للتعبير عن استنكارهم للبطء الحاصل في تنفيذ اتفاق “الكامور 2” الذي اقره رئيس الحكومة في الاجتماع الوزاري المنعقد يوم 5 نوفمبر الماضي.

وعبر عدد من اعضاء تنسيقية اعتصام الكامور عن استيائهم من “المماطلة في تنفيذ مختلف القرارات الحكومية، وتعهدات الوفد الحكومي لدى لقائه الوفد الجهوي يوم 5 فيفري الجاري

وقام المحتجون بتنظيم مسيرة اتجهت الى مقر الولاية حيث رفعوا شعارات حملوا من خلالها والي الجهة عادل الورغي مسؤولية “التعطيلات الحاصلة في تنفيذ القرارات”، وفق تعبيرهم واكدوا انهم لم يتلقوا الى حد الان اي اتصال من الحكومة وانهم منفتحون على مزيد الحوار ولكن ايضا التصعيد في حال لم تعجل الحكومة في تطبيق الاتفاق