بينالي الفنون: شراكة بين هيونداي و الجمعية الفرنسية للمساعدة المتبادلة والأعمال الخيرية

دعم الفنانين التشكيليين من أجل تضامن باستخدام البوب آرت

تنخرط شركة ألفا هيونداي موتور الموزّع الرسمي بتونس لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات الخفيفة في ديناميكية فنية و إنسانية من خلال دعم تظاهرة “بينالي الفنون” المبرمجة خلال شهر مارس 2021 بتنظيم من الجمعية الفرنسية للمساعدة المتبادلة و الأعمال الخيرية (SFEB).

احتضنت قاعة عرض هيونداي بعين زغوان ندوة صحفية لتقديم التظاهرة بحضور السادة مهدي محجوب المدير العام لشركة ألفا هيونداي موتور و ميشال ديلاتر الجمعية الفرنسية للمساعدة المتبادلة و الأعمال الخيرية. تعبّر الشركة عن التزامها الكامل بإنجاح هذه التظاهرة الإنسانية الرامية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون صعوبات كبرى اجتماعيا أو صحيا أو عائليا خاصة خلال هذه الفترة الصعبة.

صرّح السيد مهدي محجوب المدير العام لشركة ألفا هيونداي موتور بهذه المناسبة: “تواصل الشركة الوفاء بالتزامها المجتمعي والمواطني و تبني شراكة مع الجمعية الفرنسية للمساعدة المتبادلة و الأعمال الخيرية قصد إنجاح هذه التظاهرة ذات الطابع الثقافي و الإنساني اللذين يحتلان موقعا أساسيا في استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية المجتمعية.”

من 5 إلى 9 مارس 2021، الفنانون التشكيليون التونسيون في مساعدة مجتمعهم

من خلال تظاهرة “بينالي الفنون”، تسعى الجمعية الفرنسية للمساعدة المتبادلة و الأعمال الخيرية، بالتعاون مع ألفا هيونداي موتور، لمزيد دعم مشاريعها و برامجها الموجهة للفئات المحتاجة.

تجاوب خمسون فنانا تشكيليا (بين رسّامين و خزفيين و نحاتين) مع الدعوة المجتمعية ليكونوا في الموعد ضمن تظاهرة متعدّدة الأوجه (ثقافية و إنسانية) موجهة لفنّ البوب آرت.

ستوجه مداخيل بيع الأعمال الفنية المعروضة لفائدة الجمعية و مشاريعها الإنسانية التي تشمل المواطنات و المواطنين المتضررين من الآثار الاجتماعية و الصحية و الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

هيونداي تكرّم الفانين التشكيليين

لأوّل مرّة في تونس، تضع ألفا هيونداي موتور سيارتين على ذمة الفانين المشاركين في التظاهرة و الذين سيبذلون، دون أدنى شكّ، أقصى مجهوداتهم لتحويلهما إلى عملين فنيين و زيادة قيمتهما العينية. قرّرت هيونداي تكريم الفانين المشاركين من خلال جملة من التخفيضات و التسهيلات عند التعامل مع الشركة طيلة سنة 2021.

من خلال هذه المشاركة، تعزّز ألفا هيونداي موتور مكانتها كشركة مسؤولة قريبة من مشاغل مجتمعها و متجذرة في رؤية مواطنية.

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