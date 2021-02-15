في جبل الجلود: القبض على شقيقين بتهمة الإعتداء بالعنف الشديد..

على إثر ورود مكالمة هاتفيّة يوم 14 فيفري 2021 على منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود ولاية تونس مفادها تعرّض شخصين (25 و27 سنة قاطنين بالجهة) إلى الإعتداء بالعنف الشديد حيث تمّ نقلهما من طرف وحدات الحماية المدنيّة إلى قسم الإستعجالي شارل نيكول لتلقي الإسعافات.

تم إيلاء الموضوع الأهمية القصوى وقامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود بالتنقل إلى المستشفى المذكور حيث تمّ سماع أحد المتضرّر ين الذي أفاد أنه تعرّض للإعتداء من قبل شقيقين وذلك إثر خلافات بينهما.

بتعميق التحرّيات تمكّنت الوحدات المذكورة من تحديد مكان تواجد المظنون فيهما وبعد نصب كمين محكم تمّ إلقاء القبض عليهما.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر بحث في شأنهما موضوعها “الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة آلة حادّة” ومسك وحمل سلاح ابيض دون رخصة”.