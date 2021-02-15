توننداكس” ينهي حصة الاثنين على ارتفاع بنسبة 39ر0 بالمائة”

ارتفع مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، مع انطلاق التداولات الاسبوعية بنسبة 39ر0 بالمائة مدركا 6656 نقطة وسط تداولات في حدود 6ر3 مليون دينار، حسب معطيات للوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية” .

واستحوذت شركة اسمنت قرطاج على 14 بالمائة من اجمالي التداولات، اي ما يعادل 499 مليون دينار. علما وان سهمها اغلق على ارتفاع بنسبة 6ر1 بالمائة وسعر 940ر1 دينار.

وتصدر سهم المغاربية الدولية للاشهار، قائمة الارتفاعات، بنسبة 5ر5 بالمائة ليقفل عند سعر 190ر0 دينار وقد اظهر تحسنا بنسبة 7ر35 بالمائة منذ مطلع 2021.

وأغلق سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة “سوبات”، من جانبه، على ارتفاع بنسبة 4ر3 بالمائة ليقفل على سعر 230ر1 دينار وسط تداولات في حدود 13 الف دينار.

وتراجع سعر الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، بنسبة 6ر5 بالمائة ليفقل على سعر 350ر1 دينار وقد سجل السهم تراجعا بنسبة 3ر51 بالمائة منذ مطلع العام الجاري .

وعرف سهم الخطوط التونسية، تراجعا بفعل عمليات جني الارباح قارب 3ر4 بالمائة ليغلق على سعر 670ر0 دينار وسط تداولات في حدود 72 الف دينار