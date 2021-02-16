رجل الأعمال أحمد السلامي في ذمّة الله

عاجل : إنفجار لغم أرضي على طفلة في جبل سمامة..

بعد اعفاء 5 وزراء: الغنوشي يكشف توجه المشيشي في علاقة بالأزمة..

الجزائر تستأنف الأنشطة الفندقية وتفتح المساجد في تخفيف لإجراءات الحجر الصحي..

زغوان: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي بجبل الوسط واسترجاع 80 رأس غنم

2021/02/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكّنت وحدات الحرس الوطني بإقليم زغوان، مساء أمس الاثنين، من إيقاف 3 أشخاص كونوا عصابة مختصة في سرقة المواشي بجبل الوسط، وفق ما ذكره اليوم الثلاثاء لـ(وات) مصدر أمني بالإقليم.

وذكر ذات المصدر، أنه وعلى إثر تلقي شكايات من بعض أهالي المنطقة بخصوص سرقة مواشيهم، كثفت مصالح الحرس بجبل الوسط بمشاركة وحدات الاقليم، من تحركاتها للكشف عن مرتكبيها.

وأشار، الى ان الابحاث أفضت إلى إيقاف أحد الأشخاص، وهو صاحب دراجة نارية مكلّف بمراقبة الطرقات، وبالتحري معه، اعترف بمشاركته في سرقة المواشي وكشف عن اثنين من العصابة، ينقلان المسروق على متن شاحنة خفيفة إلى إحدى الضيعات على مقربة من ولاية باجة.

وأضاف، أنه وبعد استشارة النيابة العمومية بزغوان، قاموا بمداهمة المكان والعثور على 80 رأس غنم كجزء من المسروق، ليتم حجز القطيع الى جانب الشاحنة وإيقاف المتهمين الآخرين، وفتح بحث تحقيقي للكشف عن بقية أطراف العصابة ودعوة المتضررين الى التعرف على مواشيهم بغاية استرجاعها.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn