سوسة : حالة وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، يوم أمس الاثنين، حالة وفاة لمصاب بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة الى 539 وفاة.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ147 عينة، تسجيل 46 إصابة جديدة بالفيروس، أغلبها بمعتمدية مساكن التي رصدت فيها 14 إصابة، وسوسة جوهرة التي سجلت 10 إصابات.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 15493 إصابة، منها 15404 إصابات منذ إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط، علما وان 12504 أشخاص تعافوا من الفيروس، فيما لايزال 2369 شخصا حاملا للفيروس.

ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 96 مصابا أصيلي الجهة، من بينهم 21 في حالة إنعاش، الى جانب 10 مرضى من ولايات أخرى.