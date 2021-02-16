رجل الأعمال أحمد السلامي في ذمّة الله

عاجل : إنفجار لغم أرضي على طفلة في جبل سمامة..

بعد اعفاء 5 وزراء: الغنوشي يكشف توجه المشيشي في علاقة بالأزمة..

الجزائر تستأنف الأنشطة الفندقية وتفتح المساجد في تخفيف لإجراءات الحجر الصحي..

سيدي بوزيد: الاطارات الطبية وشبه الصحية بالمستشفى الجهوي يضربون عن العمل

2021/02/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دخل عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، في إضراب عن العمل على خلفية ايقاف ممرض وممرضة أمس الاثنين على ذمة الأبحاث بتهمة مخالفة التحجيرات والتدابير الوقائية في ما يتعلق بفيروس “كورونا”.

وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية للصحة بسيدي بوزيد عبد الستار حفظوني ل(وات) ان “نشاط مختلف الأقسام الطبية، ماعدا الحالات الاستعجالية، تعطلت بمختلف المؤسسات الصحية بالولاية”، واعتبر ان تصرف مدير المستشفى “مخالف للقانون ومبالغ فيه لان الخطأ الذي ارتكب لا يستدعي الإيقاف مباشرة بمركز الأمن”، وفق تقديره، وأشار الى ان الإضراب سيتواصل إلى حين الإفراج عن الموقوفين.

وطالب المحتجون الذين تحولوا الى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أين سيمثل الموقوفان أمام النيابة العمومية، ب”التراجع عن قرار الإيقاف، ورحيل مدير المستشفى”، والكف على ما اعتبروها “هرسلة العاملين بالمستشفى والاهتمام بحمايتهم عوضا عن ذلك”، وفق تعبيرهم.

يشار إلى أنه تم ايقاف الممرض والممرضة بعد ان قاما أمس الاثنين بإخراج امرأة قريبة الممرضة متوفية بسبب فيروس “كورونا”، والقيام بغسلها داخل بيت الأموات، وهو ما اعتبر مخالفة للبروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من فيروس “كورونا”.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn