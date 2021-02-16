سيدي بوزيد: الاطارات الطبية وشبه الصحية بالمستشفى الجهوي يضربون عن العمل

دخل عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، في إضراب عن العمل على خلفية ايقاف ممرض وممرضة أمس الاثنين على ذمة الأبحاث بتهمة مخالفة التحجيرات والتدابير الوقائية في ما يتعلق بفيروس “كورونا”.

وقال الكاتب العام للنقابة الأساسية للصحة بسيدي بوزيد عبد الستار حفظوني ل(وات) ان “نشاط مختلف الأقسام الطبية، ماعدا الحالات الاستعجالية، تعطلت بمختلف المؤسسات الصحية بالولاية”، واعتبر ان تصرف مدير المستشفى “مخالف للقانون ومبالغ فيه لان الخطأ الذي ارتكب لا يستدعي الإيقاف مباشرة بمركز الأمن”، وفق تقديره، وأشار الى ان الإضراب سيتواصل إلى حين الإفراج عن الموقوفين.

وطالب المحتجون الذين تحولوا الى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أين سيمثل الموقوفان أمام النيابة العمومية، ب”التراجع عن قرار الإيقاف، ورحيل مدير المستشفى”، والكف على ما اعتبروها “هرسلة العاملين بالمستشفى والاهتمام بحمايتهم عوضا عن ذلك”، وفق تعبيرهم.

يشار إلى أنه تم ايقاف الممرض والممرضة بعد ان قاما أمس الاثنين بإخراج امرأة قريبة الممرضة متوفية بسبب فيروس “كورونا”، والقيام بغسلها داخل بيت الأموات، وهو ما اعتبر مخالفة للبروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من فيروس “كورونا”.