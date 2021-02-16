علي معلول افضل لاعب في البطولات العربية المحلية في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية

فاز اللاعب الدولي التونسي علي معلول نجم النادي الاهلي المصري بجائزة افضل لاعب عربي في البطولات العربية المحلية فيما تحصل الدولي التونسي لاعب سانت ايتيان وهبي الخزري على المركز السادس في مسابقة جائزة افضل لاعب في البطولات الخارجية التي توج بها المصري محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.

و فاز النادي الاهلي المصري بطل مصر وافريقيا بجائزة افضل الاندية العربية في الاستفتاء السنوي السادس الذي نظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية لاختيار نجوم الكرة والاندية العربية لعام 2020 بمشاركة 177 من الاعلاميين الرياضيين العرب يمثلون 18 دولة عربية قاموا باختيار اللاعبين من بين قائمة رشحتها لجنة الاستفتاء في الاتحاد العربي التي يراسها بدر الدين الادريسي نائب رئيس الاتحاد وتضم في عضويتها من تونس زهير الوريمي مدير التحرير الرياضي بوكالة تونس افريقيا للانباء (وات).

وتم خلال الايام الماضية فرز ترشيحات الاعلاميين في الفئات الثلاثة وجاءت النتائج على النحو التالي/ :

– افضل اللاعبين العرب في البطولات المحلية العربية

1/ علي معلول ( تونس ) الاهلي المصري

2/ بغداد بونجاح ( الجزائر ) السد القطري

3/ عمر السومة ( سوريا ) الاهلي السعودي

4/ سفيان رحيمي ( المغرب ) الرجاء البيضاوي

5/ سالم الدوسري ( السعودية ) الهلال السعودي

– افضل اللاعبين العرب في البطولات الخارجية

1/ محمد صلاح ( مصر ) ليفربول الانجليزي

2/ رياض محرز ( الجزائر ) مانشيستر سيتي الانجليزي

3/ اشرف حكيمي ( المغرب ) انتر ميلان الايطالي

4/ ياسين بونو ( المغرب ) اشبيلية الاسباني

5/ اسماعيل بناصر ( الجزائر ) اس سي ميلان الايطالي

6/وهبي الخزري ( تونس ) سانت ايتيان الفرنسي

– افضل الاندية العربية لعام 2020

1/ النادي الاهلي ( مصر )

2/ نادي الهلال ( السعودية )

3/ نادي الزمالك ( مصر)

4/ نادي النهضة البركانية ( المغرب ) .

واعرب محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية عن سعادته بنجاح الاتحاد بتنظيم الاستفتاء السنوي الذي يعد تقليدا يحرص على اقامته تقديرا للانجازات التي يحققها نجوم الكرة العربية وانديتها مشيرا الى ان مشاركة عدد كبير من الاعلاميين الرياضيين في الوطن العربي في عملية الاختيار منح الاستفتاء المصداقية والحيادية .كما اشاد بعمل لجنة الاستفتاء برئاسة بدر الدين الادريسي التي قامت خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من اجل اخراج النتائج بصورة دقيقة ومنصفة للجميع مؤكدا بان الاتحاد العربي سيبحث الطريقة الممكنة لتكريم الفائزين بجوائز الاستفتاء وتسليمهم الجوائز المخصصة لهم كما افاد بذلك عوني فريج الامين العام الناطق الاعلامي للاتحاد .