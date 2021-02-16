أريانة: تسجيل حالة وفاة واحدة و533 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من 12 إلى 16 فيفري الجاري

سجّلت ولاية أريانة، خلال الفترة الممتدة من 12 الى 16 فيفري الجاري، حالة وفاة واحدة بفيروس “كورونا”، و533 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ انتشار الجائحة إلى 305 حالات وفاة، والإصابات إلى 10482 إصابة، منها 100 إصابة وافدة و10382 محليّة، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة.

وتوزّعت الاصابات حسب ذات التقرير الذي تلقت (وات) نسخة منه، بين الاناث بـ5666 إصابة والذكور بـ4816 إصابة، في حين بلغ عدد حالات الايواء بالمستشفى بسبب الفيروس، 12 حالة، منها حالة واحدة بقسم الانعاش، و11 حالة تخضع للتنفس عبر أجهزة الاكسيجين.

في المقابل، سجلت الجهة خلال ذات الفترة، 377 حالة شفاء تام، ليتطور مجموع المتعافين من الفيروس إلى حد الان، إلى 9375 متعاف.

وقد تم تسجيل 413 إصابة بفيروس “كورونا” منذ بداية شهر فيفري الجاري، منها اصابة واحدة مستوردة و412 اصابة محلية، توزعت بين الاناث بـ231 إصابة والذكور بـ182 اصابة، في حين بلغ عدد الوفيات بالفيروس، 21 حالة وفاة، وعدد المتعافين 111 متعاف.

يذكر أن المصالح الجهوية للصحة بأريانة، أنجزت مجموع 13023 تحليلا للتقصي حول فيروس “كورونا” المستجد، منها 8352 تحليلا مخبريا، و4707 اختبارات سريعة، كشفت عن إصابة 1005 اشخاص بالفيروس.