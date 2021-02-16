باجة: اصطدام شاحنة بسيارة.. وهذه التفاصيل

جدّ منتصف نهار اليوم الثلاثاء، حادث مرور على الطريق الوطنية رقم 6، الرّابطة بين بوسالم وجندوبة، اسفر عن تسجيل إصابتين، إحداهما خطيرة لامرأة في العقد الخامس من عمرها.

وتتمثل صورة الحادث، في اصطدام شاحنـة تابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وهي في طريق العودة من بوسالم في اتجاه مدينة جندوبة، بسيارة خاصة تقودها المتضررة، كانت باتجاه تونس، وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية.

وأفاد مصدر طبّي بأنه تم نقل المصاب الأقل خطورة الى المستشفى الجهوي بجندوبة، فيما نقلت المرأة الأكثر تضررا الى أحد مستشفيات تونس العاصمة.