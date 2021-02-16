سيدي بوزيد : تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة مقابل 40 حالة شفاء

سجّلت اليوم الثلاثاء ولاية سيدي بوزيد 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة و40 حالة شفاء حسب ما ذكره محمد زاهر الأحمدي المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد في تصريح لــ(وات)، ليرتفع بذلك العدد الجملي للإصابات إلى 4919 حالة منها 4148 حالة شفاء و174 حالة وفاة.

وتحتل معتمدية سيدي بوزيد الغربية المرتبة الأولى في أعلى الإصابات سيدي بوزيد الغربية ب1974 حالة تليها سيدي بوزيد الشرقية ب611 حالة ثم الرقاب ب 506 حالة ثم جلمة ب275 حالة ثم السبالة ب 266 حالة ثم المكناسي 226 ثم بئر الحفي 219 حالة ثم أولاد حفوز ب222 حالة ثم المزونة ب197 حالة ثم السوق الجديد ب156 حالة ثم بن عون ب 149 حالة ثم منزل بوزيان ب 68 حالة وأخيرا السعيدة 50 حالة.

وقد تم اليوم رفع 101 عيّنة جديدة للتحليل ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي وقع اجراؤها منذ انتشار فيروس كورونا فيفري الماضي 18938 تحليلا كما ارتفع عدد الذين تم إيواؤهم بمستشفيات سيدي بوزيد الى 465 حالة بعد قبول مصابين اليوم الثلاثاء.